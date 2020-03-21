Девушка Большунова: не нравится мне Клебо

Российская лыжница Анна Жеребятьева, встречающаяся с Александром Большуновым, поделилась мнением о победе возлюбленного в общем зачёте Кубка мира. Большунов стал первым россиянином, выигравшим Кубок мира. Российский лыжник победил досрочно после того, как его главный соперник, Йоханнес Клебо, отказался от поездки на заключительные этапы Кубка мира из-за коронавируса. Последние этапы пропустила вся сборная Норвегии.

«Знала, как Саша шёл к этому «Глобусу», сколько трудов было, сколько гонок очень сложных. Конечно, мы все рады, мы очень ждали этого. Особенно тяжело смотреть, когда норвежцы начинают его валить, командой идти, а он ничего не может сделать один. Просто не могу!

Не подходила ли к Клебо? Не нравится он мне. Саша не думал, что Кубок уже здесь. Всё равно ожидались спринты, их очень много было в конце. Зная, какая там трасса, очевидно было, что Клебо должен взять «Спринт-тур». Ему надо было держаться в шестёрке. Он до последнего был готов бороться и заранее не отдавал себе этот кубок», — сказала Жеребятьева в эфире «Матч ТВ».