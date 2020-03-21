В России за сутки зафиксировали 53 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировано сразу 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал Mash. Случаи зарегистрированы в 18 регионах Российской Федерации. Теперь в России насчитывается 306 заражений.
Новые случаи заражения по регионам:
Москва — 6, Московская область — 17
Санкт-Петербург — 2
Татарстан — 5
Нижегородская область — 4
Свердловская область — 3
Тульская область — 2
Калининградская область — 2
Кабардино-Балкария — 2
Краснодарский край — 2
Рязанская область — 1
Ставропольский край — 1
Курганская область — 1
Челябинская область — 1
Ханты-Мансийский АО — 1
Красноярский край — 1
Хабаровский край — 1
Крым — 1
В настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют массовые мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек.
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