В России за сутки зафиксировали 53 новых случая заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировано сразу 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал Mash. Случаи зарегистрированы в 18 регионах Российской Федерации. Теперь в России насчитывается 306 заражений.

Новые случаи заражения по регионам:

Москва — 6, Московская область — 17

Санкт-Петербург — 2

Татарстан — 5

Нижегородская область — 4

Свердловская область — 3

Тульская область — 2

Калининградская область — 2

Кабардино-Балкария — 2

Краснодарский край — 2

Рязанская область — 1

Ставропольский край — 1

Курганская область — 1

Челябинская область — 1

Ханты-Мансийский АО — 1

Красноярский край — 1

Хабаровский край — 1

Крым — 1

В настоящее время из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют массовые мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от него скончалось более 10 тысяч человек.