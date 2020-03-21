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Гимнаст Нагорный поймал рулон туалетной бумаги, исполняя сальто

Гимнаст Нагорный поймал рулон туалетной бумаги, исполняя сальто
Другие / Прочие виды спорта 0

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный вместе с супругой чемпионкой мира Дарьей Спиридоновой продемонстрировали свой вариант челленджа с туалетной бумагой. Никита, исполняя сальто, перелетел через стоящую в мостике Дарью, попутно поймав подкинутый ею рулон туалетной бумаги.

«Решил поддержать сразу все челленджи», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее к челленджам с туалетной бумагой присоединились теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Симона Халеп, гимнастка Екатерина Селезнёва и другие.

Напомним, флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тысяч.

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