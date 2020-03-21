Гимнаст Нагорный поймал рулон туалетной бумаги, исполняя сальто

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный вместе с супругой чемпионкой мира Дарьей Спиридоновой продемонстрировали свой вариант челленджа с туалетной бумагой. Никита, исполняя сальто, перелетел через стоящую в мостике Дарью, попутно поймав подкинутый ею рулон туалетной бумаги.
«Решил поддержать сразу все челленджи», — написал Нагорный на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее к челленджам с туалетной бумагой присоединились теннисисты Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Симона Халеп, гимнастка Екатерина Селезнёва и другие.
Напомним, флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 8 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 85 тысяч.
- 21 марта 2020
-
18:12
-
16:55
-
16:16
-
15:54
-
15:38
-
15:25
-
14:50
-
14:32
-
14:18
-
12:47
-
12:13
-
11:53
-
10:44
-
09:28
-
09:00
-
00:55
-
00:30
- 20 марта 2020
-
23:58
-
23:03
-
22:40
-
22:00
-
20:59
-
20:44
-
20:21
-
18:48
-
18:26
-
17:45
-
17:15
-
16:51
-
16:38
-
16:28
-
15:42
-
15:39
-
15:00
-
14:43