Непомнящий сыграл вничью с Каруаной на турнире претендентов в Екатеринбурге

Все партии четвёртого тура турнира претендентов, проходящего в Екатеринбурге, завершились вничью. Миром разошлись американец Фабиано Каруана и россиянин Ян Непомнящий, китаец Ван Хао и россиянин Кирилл Алексеенко, француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Александр Грищук, китаец Дин Лижэнь и голландец Аниш Гири.

После четвёртого тура сразу три гроссмейстера набрали по 2,5 очка — Непомнящий, Вашье-Лаграв и Ван Хао. На пол-очка меньше у Каруаны и Грищука. Ещё трое — Дин Лижень, Алексеенко и Гири — заработали по полтора очка.



Турнир претендентов с участием восьми гроссмейстеров продлится в Екатеринбурге до 3 апреля. Победитель получит право провести матч за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.