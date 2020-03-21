Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Непомнящий сыграл вничью с Каруаной на турнире претендентов в Екатеринбурге

Непомнящий сыграл вничью с Каруаной на турнире претендентов в Екатеринбурге
Другие / Шахматы 0

Все партии четвёртого тура турнира претендентов, проходящего в Екатеринбурге, завершились вничью. Миром разошлись американец Фабиано Каруана и россиянин Ян Непомнящий, китаец Ван Хао и россиянин Кирилл Алексеенко, француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Александр Грищук, китаец Дин Лижэнь и голландец Аниш Гири.

После четвёртого тура сразу три гроссмейстера набрали по 2,5 очка — Непомнящий, Вашье-Лаграв и Ван Хао. На пол-очка меньше у Каруаны и Грищука. Ещё трое — Дин Лижень, Алексеенко и Гири — заработали по полтора очка.

Турнир претендентов с участием восьми гроссмейстеров продлится в Екатеринбурге до 3 апреля. Победитель получит право провести матч за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020