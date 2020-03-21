Непомнящий сыграл вничью с Каруаной на турнире претендентов в Екатеринбурге
Все партии четвёртого тура турнира претендентов, проходящего в Екатеринбурге, завершились вничью. Миром разошлись американец Фабиано Каруана и россиянин Ян Непомнящий, китаец Ван Хао и россиянин Кирилл Алексеенко, француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Александр Грищук, китаец Дин Лижэнь и голландец Аниш Гири.
После четвёртого тура сразу три гроссмейстера набрали по 2,5 очка — Непомнящий, Вашье-Лаграв и Ван Хао. На пол-очка меньше у Каруаны и Грищука. Ещё трое — Дин Лижень, Алексеенко и Гири — заработали по полтора очка.
Турнир претендентов с участием восьми гроссмейстеров продлится в Екатеринбурге до 3 апреля. Победитель получит право провести матч за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
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