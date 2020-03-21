Фитнес-центры, бассейны и аквапарки Москвы не будут пускать посетителей из-за коронавируса

Московское управление Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавируса обязало фитнес-центры, бассейны и аквапарки столицы прекратить допуск посетителей, начиная с субботы, 21 марта, до особого распоряжения.
«Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения», — говорится в постановлении на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.
За невыполнение распоряжения нарушителям грозит наказание в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
- 21 марта 2020
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