Фитнес-центры, бассейны и аквапарки Москвы не будут пускать посетителей из-за коронавируса

Московское управление Роспотребнадзора в связи с угрозой распространения коронавируса обязало фитнес-центры, бассейны и аквапарки столицы прекратить допуск посетителей, начиная с субботы, 21 марта, до особого распоряжения.

«Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей до особого распоряжения», — говорится в постановлении на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

За невыполнение распоряжения нарушителям грозит наказание в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.