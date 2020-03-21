Коронавирус, Россия: последняя информация о количестве заразившихся спортсменов

По состоянию на 21 марта зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом среди российских спортсменов.
1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС, футболист-любитель Давид Беров, который вскоре выздоровел.
3 марта коронавирус подтвердили у двух членов российской команды Gazprom-RusVelo. Ими стали Игорь Боев и Дмитрий Филиппович. Позже положительный результат теста на COVID-19 был получен у их партнёра по команде Дмитрия Страхова.
18 марта за полчаса до старта был отменён старт юниорского первенства России по лыжным гонкам. Причиной стало подозрение на коронавирус у лыжника Владимира Рыбкина. 20 марта выяснилось, что проведённый анализ наличие вируса в организме спортсмена не подтвердил.
Накануне в СМИ появилась информация о возможном заражении коронавирусом российского хоккеиста Никиты Зайцева, выступающего в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его отец, впрочем, опроверг эту информацию.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 11 тыс. В России зарегистрировано уже более 200 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.
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