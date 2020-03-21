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Авербух — об угрозе коронавируса: жить под девизом «Песни про зайцев» сейчас не время

Авербух — об угрозе коронавируса: жить под девизом «Песни про зайцев» сейчас не время
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух объяснил, что, по его мнению, следует делать всем людям во время пандемии коронавируса.

«Дорогие друзья! В первую очередь я хочу, чтобы все мы обратились со словами поддержки к тем, кто столкнулся с этой страшной бедой во всём мире. Мне очень не нравится, что мы начинаем отгораживаться, не понимая, что это беда общая. Она пришла ко всем нам в равной степени. Только все вместе мы сможем её победить.

Конечно, не надо поддаваться панике, нужно следить за собой и в первую очередь за своими близкими. Но и жить под девизом из «Песни про зайцев» из прекрасного кинофильма «Бриллиантовая рука», думаю, сейчас тоже не время.

Я бы отложил всё шуточное настроение. Я говорю об уважении к тем, кто столкнулся с этой бедой во всем мире, и сплочении против этой напасти. Я верю, что всё будет хорошо», — сказал Авербух в видеообращении, размещённом на его странице в «Инстаграме».

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