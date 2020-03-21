Ласицкене и Шубенков объяснили отказ избираться в новую комиссию спортсменов ВФЛА

Комиссия спортсменов ВФЛА, в которую входят ведущие атлеты страны Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, а также Радион Гатауллин и Сергей Литвинов, объяснила своё нежелание участвовать в выборах в обновлённую комиссию спортсменов ВФЛА.

«К сожалению, отношение ВФЛА к мнению своих спортсменов осталось на прежнем уровне, несмотря на полную смену руководства. Безусловно, мы поддерживаем борьбу федерации с допингом, которая сейчас ведётся, но будем отстаивать возможность для атлетов самим высказывать свою позицию. Мы всё это недавно уже проходили: ручной президиум, голосующий единогласно; когда очень нужно, то можно вспомнить и про Устав или всё свалить на спортсменов через прессу.

Рассказывая, что нынешняя комиссия спортсменов нелегитимна, ВФЛА, видимо, позабыла, как 17 марта в комиссию был прислан официальный документ за подписью Евгения Юрченко с просьбой провести собрание и обозначить наших представителей в международную рабочую группу по восстановлению. То есть нелегитимная комиссия должна была решить столь важный вопрос? Нелегитимной комиссия спортсменов стала тогда, когда предпочла увидеть своими представителями в международной рабочей группе профессионалов-организаторов, а не членов юношеской сборной, ещё не набравших опыта для подобной работы.

Мы выступаем за адекватную процедуру голосования (с критериями допуска кандидатов) на летних чемпионатах и первенствах России, но против на скорую руку принятого безальтернативного и беззубого Положения и вообще против подобных игр в отношении атлетов. Именно поэтому в обновлённую комиссию спортсменов ВФЛА на этих выходных мы избираться не будем. Мы уважаем себя, своё имя и дорожим своей репутацией. Так что предпочтём быть «заточенными» на собственное независимое мнение и подготовку к соревнованиям. На этом данную тему считаем для нас закрытой», — говорится в заявлении, опубликованном на странице комиссии спортсменов ВФЛА в «Инстаграме».