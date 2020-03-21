Ласицкене и Шубенков объяснили отказ избираться в новую комиссию спортсменов ВФЛА

Комиссия спортсменов ВФЛА, в которую входят ведущие атлеты страны Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, а также Радион Гатауллин и Сергей Литвинов, объяснила своё нежелание участвовать в выборах в обновлённую комиссию спортсменов ВФЛА.
«К сожалению, отношение ВФЛА к мнению своих спортсменов осталось на прежнем уровне, несмотря на полную смену руководства. Безусловно, мы поддерживаем борьбу федерации с допингом, которая сейчас ведётся, но будем отстаивать возможность для атлетов самим высказывать свою позицию. Мы всё это недавно уже проходили: ручной президиум, голосующий единогласно; когда очень нужно, то можно вспомнить и про Устав или всё свалить на спортсменов через прессу.
Рассказывая, что нынешняя комиссия спортсменов нелегитимна, ВФЛА, видимо, позабыла, как 17 марта в комиссию был прислан официальный документ за подписью Евгения Юрченко с просьбой провести собрание и обозначить наших представителей в международную рабочую группу по восстановлению. То есть нелегитимная комиссия должна была решить столь важный вопрос? Нелегитимной комиссия спортсменов стала тогда, когда предпочла увидеть своими представителями в международной рабочей группе профессионалов-организаторов, а не членов юношеской сборной, ещё не набравших опыта для подобной работы.
Мы выступаем за адекватную процедуру голосования (с критериями допуска кандидатов) на летних чемпионатах и первенствах России, но против на скорую руку принятого безальтернативного и беззубого Положения и вообще против подобных игр в отношении атлетов. Именно поэтому в обновлённую комиссию спортсменов ВФЛА на этих выходных мы избираться не будем. Мы уважаем себя, своё имя и дорожим своей репутацией. Так что предпочтём быть «заточенными» на собственное независимое мнение и подготовку к соревнованиям. На этом данную тему считаем для нас закрытой», — говорится в заявлении, опубликованном на странице комиссии спортсменов ВФЛА в «Инстаграме».
- 21 марта 2020
-
23:11
-
22:43
-
21:22
-
21:00
-
20:41
-
19:53
-
19:37
-
19:18
-
18:12
-
16:55
-
16:16
-
15:54
-
15:38
-
15:25
-
14:50
-
14:32
-
14:18
-
12:47
-
12:13
-
11:53
-
10:44
-
09:28
-
09:00
-
00:55
-
00:30
- 20 марта 2020
-
23:58
-
23:03
-
22:40
-
22:00
-
20:59
-
20:44
-
20:21
-
18:48
-
18:26
-
17:45