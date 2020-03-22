Трефилов руководит тренировками молодёжной сборной России по гандболу

Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Валерия Маслова рассказала, что на сборе молодёжной сборной России U20, который с 15 марта проходит в Ростове-на-Дону, вместе с Любовью Сидоричевой командой руководит Евгений Трефилов.

«Занятия очень интенсивные и интересные. Это связано ещё и с тем, что на помощь Любови Петровны приехал Евгений Васильевич Трефилов. В тренировках делаем больше акцент на защиту. В нападении работаем над тем, чтобы сыграться, почувствовать друг друга, так как в команде есть новые гандболистки, с которыми нужно установить связь. Новенькие потихоньку вливаются в команду, может быть, немного скромничают, но, думаю, со временем это пройдёт (улыбается).

Настроение у всех девочек отличное. Любовь Петровна и Евгений Васильевич не дают нам скучать и грустить (смеётся). Они постоянно шутят, тем самым разбавляя атмосферу. Благодаря этому работа, которой у нас очень много, проходит легко. Радует, что у команды позитивный настрой.

Евгений Васильевич приехал в сборную, чтобы нам помочь. Не скрою, на первой тренировке было тяжеловато. Девочки, которые первый раз работали под руководством Евгения Васильевича, немного его побаивались, стеснялись, чувствовали себя неуверенно рядом с ним. Но Евгений Васильевич разрядил обстановку своим вводным вступлением и шутками во время занятия. За пару тренировок все успели привыкнуть к нему, так что сейчас мы работаем хорошо и слаженно. От занятий получаем одно удовольствие.

Тренировки проходят интенсивно: иногда мы задыхаемся, иногда подсаживаются ноги… В такие моменты Евгений Васильевич нас подстегивает, и ты встаёшь и бежишь дальше, и делаешь это всё с улыбкой. Так продолжается на протяжении всей тренировки. К тому же, видно, что Любови Петровне комфортно и хорошо работать с Евгением Васильевичем, а это очень важно», — приводит слова Масловой сайт ростовского клуба.