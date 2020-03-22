Коронавирус, 21 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось

21 марта было зафиксировано не менее 10 случаев заражения коронавирусом у спортсменов и людей, причастных к спорту. Умер один человек — бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс скончался в возрасте 76 лет.

У технического директора «Милана» Паоло Мальдини и его сына, футболиста итальянской команды Дэниела выявили коронавирусную инфекцию.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что он и его девушка также заразились.

Коронавирус обнаружен уже у второго игрока команды НХЛ «Оттава Сенаторз».

«Портсмут» объявил, что заразились три футболиста клуба.

Первым заражённым спортсменом из Китая стал футболист «Эспаньола» У Лэй.

Президент бразильского клуба «Интернасьонал» Марсело Медейрос сообщил, что у него обнаружен коронавирус.

Президент Мексиканской футбольной лиги Энрике Бонилья сдал положительный тест на COVID-19.