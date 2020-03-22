Премьер-министр Италии рассказал о введении дополнительных мер в стране из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступил с речью на экстренном совещании, объявив о новых мерах из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

«Принято решение — закрыть всю производственную деятельность на всей территории страны, которая не имеет решающего значения для гарантии товаров первой необходимости. Супермаркеты останутся открытыми. Продукты питания, аптеки и парафармацевтика будут доступны. Основные услуги также гарантированы.



Я выбрал линию прозрачности и обмена не для того, чтобы минимизировать и скрыть реальные потери. Я решил сделать так, чтобы все вы участвовали в вызове, с которым мы сталкиваемся: это самый сложный кризис со второго послевоенного периода. Смерть многих сограждан — это боль, которая возобновляется каждый день, те, кого мы оплакиваем, — это люди и истории семей, которые теряют самых любимых. Принятые меры должны соблюдаться с уверенностью. Это жесткие меры, оставаться дома нелегко У нас нет альтернативы. Мы должны сопротивляться. Только так мы можем защитить себя и тех, кого любим. Жертва пребывания дома минимальна по сравнению с больницами, врачами, медсестрами, сотрудниками правоохранительных органов, служащими супермаркетов », — сказал премьер-министр.

Напомним, ранее стало известно, что коронавирусом заразились нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала и его девушка, а также технический директор «Милана» Паоло Мальдини и его сын Дэниел, выступающий за красно-чёрных на позиции атакующего полузащитника.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 12 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс. Италия занимает 2-е место в мире по количеству заражённого населения — 47 тыс. Из них скончалось более 4 тыс.



Паоло и Дэниел Мальдини заразились коронавирусом