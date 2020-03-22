Коронавирус у Мальдини и Дибалы, отмена ЧМ по хоккею. Главные новости дня

1. У легенды «Милана» Паоло Мальдини, занимающего пост технического директора клуба, и его сына Дэниела, выступающего за красно-чёрных на позиции атакующего полузащитника, выявили коронавирусную инфекцию. Также заражён нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.

2. Международная федерация хоккея из-за эпидемии коронавируса отменила чемпионат мира 2020 года. Напомним, турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии.

3. Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет от коронавирусной инфекции.

4. Бывший наставник сербского «Партизана» Марко Николич с высокой степенью вероятности станет главным тренером московского «Локомотива».

5. Олимпийские комитеты ряда стран выступили за перенос Игр в Токио с 2020 на 2021 год.

6. Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться.

7. Немецкий «Кёльн» сообщил о появлении потомства у талисмана клуба козла Хённеса IX, который выводит команду на каждый матч на домашнем стадионе. У Хённеса и козы Ильзе родились два детёныша женского пола. Впервые в истории клуба козёл-талисман дал потомство.

8. Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин считает, что сезон в РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.

9. Бельгийский полузащитник «Шаньдунь Лунэн» Маруан Феллайни, известный по выступлениям за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», возможно, заразился коронавирусом.