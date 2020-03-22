Коронавирус у Мальдини и Дибалы, отмена ЧМ по хоккею. Главные новости дня

1. У легенды «Милана» Паоло Мальдини, занимающего пост технического директора клуба, и его сына Дэниела, выступающего за красно-чёрных на позиции атакующего полузащитника, выявили коронавирусную инфекцию. Также заражён нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала.
2. Международная федерация хоккея из-за эпидемии коронавируса отменила чемпионат мира 2020 года. Напомним, турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии.
3. Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет от коронавирусной инфекции.
4. Бывший наставник сербского «Партизана» Марко Николич с высокой степенью вероятности станет главным тренером московского «Локомотива».
5. Олимпийские комитеты ряда стран выступили за перенос Игр в Токио с 2020 на 2021 год.
6. Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил «Барселоне» о желании вернуться.
7. Немецкий «Кёльн» сообщил о появлении потомства у талисмана клуба козла Хённеса IX, который выводит команду на каждый матч на домашнем стадионе. У Хённеса и козы Ильзе родились два детёныша женского пола. Впервые в истории клуба козёл-талисман дал потомство.
8. Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин считает, что сезон в РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.
9. Бельгийский полузащитник «Шаньдунь Лунэн» Маруан Феллайни, известный по выступлениям за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», возможно, заразился коронавирусом.
- 22 марта 2020
-
08:31
-
06:20
-
02:01
-
00:30
-
00:02
- 21 марта 2020
-
23:11
-
22:43
-
21:22
-
21:00
-
20:41
-
19:53
-
19:37
-
19:18
-
18:12
-
16:55
-
16:16
-
15:54
-
15:38
-
15:25
-
14:50
-
14:32
-
14:18
-
12:47
-
12:13
-
11:53
-
10:44
-
09:28
-
09:00
-
00:55
-
00:30
- 20 марта 2020
-
23:58
-
23:03
-
22:40
-
22:00
-
20:59