Фигуристы ЦСКА приостановили тренировки из-за коронавируса
Фигуристы московского ЦСКА приостановили централизованные тренировки до 12 апреля. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу «армейского» клуба.
Причиной такого решения стали ограничительные меры по профилактике распространения коронавируса. В школе ЦСКА, в частности, занимаются серебряный призёр чемпионатов России и Европы этого сезона Артур Даниелян и серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года Александр Самарин.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 10 тысяч. В России зарегистрировано уже более 300 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.
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