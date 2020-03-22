Ефимова отжалась 10 раз в бикини, выполняя условия челленджа

Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова поделилась в своём «инстаграме» очередным видео из тёплых стран. Спортсменка присоединилась к популярному челленджу «Оставайтесь дома», выполнив несколько отжиманий в одном лишь бикини.
Видеозапись доступна на «Чемпионате».
Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди российских пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).
В минувшем сезоне Юлия вместе с Евгением Рыловым, Антоном Чупковым, Андреем Минаковым, Марией Каменевой, Климентом Колесниковым и Владимиром Морозовым была удостоена звания «Лучший спортсмен года» по версии Всероссийской федерации плавания.
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