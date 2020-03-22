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Глава РПЦ патриах Кирилл утвердил молитвы за победу над коронавирусом

Глава РПЦ патриах Кирилл утвердил молитвы за победу над коронавирусом
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил молитвенные прошения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. С их текстом можно ознакомиться на официальном сайте Московского Патриархата.

Новые молитвы начнут читать уже с 22 марта. Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) назвали общее молитвенное прошение «верным способом» борьбы с распространения коронавируса. При этом РПЦ отказалась отменять богослужения в Великий пост и на Пасху.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). По состоянию на 22 марта вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших превысило 10 тысяч. В России зарегистрировано уже более 300 заболевших.

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