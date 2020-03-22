Трегубов и Никитина выиграли золотые медали чемпионата России по скелетону

Скелетонисты Никита Трегубов и Елена Никитина завоевали золотые медали чемпионата России по санному спорту. Напомним, соревнования проходят в Сочи, невзирая на пандемию коронавируса.
По итогам двух попыток Трегубов, являющийся серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане, показал результат 1 минута 52,01 секунды. Вторым стал Александр Третьяков, бронза досталась Владиславу Семёнову.
В женской части соревнований Никитина опередила Ренату Хузину и Юлию Канакину, которым достались серебряная и бронзовая медали соответственно.
Чемпионат России по санному спорту. Сочи
Мужчины
1. Никита Трегубов — 1.52,01
2. Александр Третьяков — 1.52,05
3. Владислав Семенов — 1.52,73
Женщины
1. Елена Никитина — 1.54,14
2. Рената Хузина — 1.55,09
3. Юлия Канакина — 1.55,33.
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