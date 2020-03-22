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Трегубов и Никитина выиграли золотые медали чемпионата России по скелетону

Трегубов и Никитина выиграли золотые медали чемпионата России по скелетону
Другие / Прочие виды спорта 0

Скелетонисты Никита Трегубов и Елена Никитина завоевали золотые медали чемпионата России по санному спорту. Напомним, соревнования проходят в Сочи, невзирая на пандемию коронавируса.

По итогам двух попыток Трегубов, являющийся серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане, показал результат 1 минута 52,01 секунды. Вторым стал Александр Третьяков, бронза досталась Владиславу Семёнову.

В женской части соревнований Никитина опередила Ренату Хузину и Юлию Канакину, которым достались серебряная и бронзовая медали соответственно.

Чемпионат России по санному спорту. Сочи
Мужчины

1. Никита Трегубов — 1.52,01
2. Александр Третьяков — 1.52,05
3. Владислав Семенов — 1.52,73

Женщины

1. Елена Никитина — 1.54,14
2. Рената Хузина — 1.55,09
3. Юлия Канакина — 1.55,33.

Коронавирус не помешает проведению чемпионата России по санному спорту
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