Неизвестная российская лыжница может сменить спортивное гражданство на белорусское

26-летняя российская лыжница может начать выступления за сборную Беларуси. Информацию распространил руководитель Белорусской федерации лыжного спорта Андрей Коваленко.
«Спортсменка пока на просмотре. Два месяца за свои деньги приезжает к нам. Тренеры наблюдают за её работой, присматриваются, оценивают. Если всё сложится хорошо, для нас будет хорошая поддержка.
Девушке 26 лет, результаты могут быть на уровне двадцатки Кубка мира. Да и наших спортсменок такое соседство простимулирует. Если и в будущем лыжники из других стран будут предлагать присоединиться к белорусской сборной, будем их рассматривать. Но у нас есть условие: выигрываешь у белорусов минуту-две, будем вести переговоры», — цитирует Коваленко «Беларусь сегодня».
Из российских лыжниц, выступавших на Кубке мира сезона-2019/2020, нет ни одной 26-летней спортсменки.
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