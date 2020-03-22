Неизвестная российская лыжница может сменить спортивное гражданство на белорусское

26-летняя российская лыжница может начать выступления за сборную Беларуси. Информацию распространил руководитель Белорусской федерации лыжного спорта Андрей Коваленко.



«Спортсменка пока на просмотре. Два месяца за свои деньги приезжает к нам. Тренеры наблюдают за её работой, присматриваются, оценивают. Если всё сложится хорошо, для нас будет хорошая поддержка.



Девушке 26 лет, результаты могут быть на уровне двадцатки Кубка мира. Да и наших спортсменок такое соседство простимулирует. Если и в будущем лыжники из других стран будут предлагать присоединиться к белорусской сборной, будем их рассматривать. Но у нас есть условие: выигрываешь у белорусов минуту-две, будем вести переговоры», — цитирует Коваленко «Беларусь сегодня».



Из российских лыжниц, выступавших на Кубке мира сезона-2019/2020, нет ни одной 26-летней спортсменки.