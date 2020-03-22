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Губерниев сделал зарядку с помощью кота и статуэток ТЭФИ

Губерниев сделал зарядку с помощью кота и статуэток ТЭФИ
Другие / Прочие виды спорта 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал своих подписчиков в условиях карантина из-за коронавируса заниматься спортом дома. Например, делать зарядку, используя подручные предметы. У Губерниева под рукой оказались кот, бутылка шампанского и статуэтки ТЭФИ.

«Зарядка для всех и каждого! В наше время нужно обязательно дома делать зарядку и заниматься спортом, используя подручные предметы. Заботясь о себе, мы заботимся о других! Всем здоровья!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.

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