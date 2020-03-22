Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Красоту ничем не испортишь». Болельщики поддержали Сотникову, показавшую шрам

«Красоту ничем не испортишь». Болельщики поддержали Сотникову, показавшую шрам
Другие / Фигурное катание 0

Болельщики поддержали первую российскую олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании 23-летнюю фигуристку Аделину Сотникову, показавшую шрам на шее, оставшийся после сложной операции на позвоночнике. Выйдя из больницы, спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры.

Вот некоторые из многочисленных комментариев под постом спортсменки в «Инстаграме».

«Очень красивая! У меня тоже шрам есть большой и тоже горжусь».

«Аделина, вы молодец, всё правильно делаете! Вы красотка и невероятно сильная личность!»

«Шикарная девушка, изюминка, сногсшибательная красавица».

«Конечно, не бояться, красоту ничем не испортишь!»

Никогда его не замечал! Но когда говорят, что шрам украшает мужчин, то могу сказать, что этот шрам придаёт шарм такой прекрасной девушке».

Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз она выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Сотникова — о шраме от операции: зачем скрывать то, что меня украшает?
Лучше никогда, чем поздно. Почему завершение карьеры Сотниковой выглядит нелепо
Оказывается, все эти годы олимпийская чемпионка Сочи была действующей спортсменкой. Вот так сюрприз!
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020