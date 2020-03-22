«Красоту ничем не испортишь». Болельщики поддержали Сотникову, показавшую шрам

Болельщики поддержали первую российскую олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании 23-летнюю фигуристку Аделину Сотникову, показавшую шрам на шее, оставшийся после сложной операции на позвоночнике. Выйдя из больницы, спортсменка объявила о завершении спортивной карьеры.

Вот некоторые из многочисленных комментариев под постом спортсменки в «Инстаграме».

«Очень красивая! У меня тоже шрам есть большой и тоже горжусь».

«Аделина, вы молодец, всё правильно делаете! Вы красотка и невероятно сильная личность!»

«Шикарная девушка, изюминка, сногсшибательная красавица».

«Конечно, не бояться, красоту ничем не испортишь!»

Никогда его не замечал! Но когда говорят, что шрам украшает мужчин, то могу сказать, что этот шрам придаёт шарм такой прекрасной девушке».

Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России. В последний раз она выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Сотникова — о шраме от операции: зачем скрывать то, что меня украшает?