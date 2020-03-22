Гроссмейстер Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в лидеры турнира претендентов, проходящего в Екатеринбурге. В партии пятого тура Непомнящий белыми фигурами нанёс поражение китайцу Ван Хао. Эта встреча стала единственной результативной в туре.
Остальные три противостояния завершились вничью. Миром разошлись голландец Аниш Гири и американец Фабиано Каруана, россиянин Александр Грищук и китаец Дин Лижэнь, россиянин Кирилл Алексеенко и француз Максим Вашье-Лаграв.
После пятого тура Непомнящий, в активе которого 3,5 очка, единолично возглавил турнирную таблицу. На пол-очка меньше у Вашье-Лаграва. По 2,5 очка из 5 набрали Ван Хао, Каруана и Грищук. Ещё трое — Дин Лижень, Алексеенко и Гири — заработали по 2 очка.
Турнир претендентов с участием восьми гроссмейстеров продлится в Екатеринбурге до 3 апреля. Победитель получит право провести матч за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
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