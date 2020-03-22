Голландской гимнастке привезли домой бревно для тренировок
Олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Санне Веверс домой для тренировок привезли бревно. Именно на этом снаряде Веверс принесла Нидерландам первое в истории золото Олимпийских игр – 2016, которые проходили в Рио-де-Жанейро.
Сейчас из-за угрозы распространения коронавируса все соревнования в Европе отменены и спортсмены вынуждены, находясь на карантине, тренироваться в домашних условиях, что гимнастам сделать практически невозможно. Поэтому Санне и её сестра Лике, которая также входит в сборную Нидерландов по спортивной гимнастике, искренне благодарны спонсору за помощь.
Фото доступно в «инстаграме» Санне Веверс.
Санне Веверс также является чемпионкой Европы и серебряным призёром чемпионата мира в упражнении на бревне.
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