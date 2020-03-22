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Фигуристка Слуцкая опровергла родство с тренером Слуцким

Фигуристка Слуцкая опровергла родство с тренером Слуцким
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская фигуристка Ирина Слуцкая опровергла родство с известным однофамильцем футбольным тренером Леонидом Слуцким.

«Я обладательница фамилии, которая на слуху у тех, кто следит за новостями спорта. Мне часто приходят сообщения о том, что я родственница футбольного тренера Леонида Слуцкого. Некоторые люди даже находят «неопровержимые» признаки родства.

Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на 7 лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом. Неужели мы так похожи с Леонидом?» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

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