Фигуристка Слуцкая опровергла родство с тренером Слуцким
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская фигуристка Ирина Слуцкая опровергла родство с известным однофамильцем футбольным тренером Леонидом Слуцким.
«Я обладательница фамилии, которая на слуху у тех, кто следит за новостями спорта. Мне часто приходят сообщения о том, что я родственница футбольного тренера Леонида Слуцкого. Некоторые люди даже находят «неопровержимые» признаки родства.
Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на 7 лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом. Неужели мы так похожи с Леонидом?» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Ирины Слуцкой.
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