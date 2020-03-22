Утяшева и Воля показали, чем можно заняться дома во время самоизоляции

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала, чем занимается дома во время самоизоляции.
День спортсменка начинает с зарядки, в которую включает упражнения с роллом – гимнастическим массажным валиком. Также в её комплексе есть и другие упражнения. Например, недавно открытое Ляйсан более простое, чем привычное, упражнение для пресса и перекаты, которые она выполняет вместе с детьми.
Муж гимнастки, актёр и шоумен Павел Воля, также присоединился к зарядке. Он попробовал сделать упражнения с роллом, затем продемонстрировал упражнение «раковинка», а в завершении вместо шпагата принял позу умирающего лебедя.
Затем Ляйсан поделилась рецептом «пиццы», основой которой является запечённый картофель, а начинкой – различные овощи. Ляйсан рассказала, что от такого блюда не поправляются, примером чему является она сама.
Также гимнастка рассказала, что во время декрета вместе с мужем увлекалась рисованием. Утяшева намерена во время карантина продолжить свои художественные опыты и пополнить галерею картин.
Видео доступно на канале Vogue Russia на YouTube.
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