Коронавирус, 22 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось

22 марта было зафиксировано не менее двух случаев заражения коронавирусом у спортсменов и людей, причастных к спорту. Выздоровело четверо, никто не умер.
Сегодня бельгийский полузащитник «Шаньдунь Лунэн» Маруан Феллайни, известный по выступлениям за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», сообщил, что заразился коронавирусом.
Франкфуртский «Айнтрахт» объявил о втором случае заражения коронавирусом в команде.
Четыре игрока «Эспаньола», заразившиеся ранее коронавирусом, выписаны из больницы.
Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус, но тесты показали отрицательный результат.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 11 тыс.
- 23 марта 2020
-
01:33
-
00:56
-
00:37
-
00:30
- 22 марта 2020
-
23:49
-
21:25
-
21:00
-
20:29
-
19:31
-
19:00
-
18:42
-
18:25
-
18:10
-
17:26
-
16:06
-
15:37
-
14:21
-
13:25
-
13:03
-
09:42
-
09:00
-
08:31
-
06:20
-
02:01
-
00:30
-
00:02
- 21 марта 2020
-
23:11
-
22:43
-
21:22
-
21:00
-
20:41
-
19:53
-
19:37
-
19:18
-
18:12