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Коронавирус, 22 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось

Коронавирус, 22 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось
Другие / Прочие виды спорта 0

22 марта было зафиксировано не менее двух случаев заражения коронавирусом у спортсменов и людей, причастных к спорту. Выздоровело четверо, никто не умер.

Сегодня бельгийский полузащитник «Шаньдунь Лунэн» Маруан Феллайни, известный по выступлениям за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед», сообщил, что заразился коронавирусом.

Франкфуртский «Айнтрахт» объявил о втором случае заражения коронавирусом в команде.

Четыре игрока «Эспаньола», заразившиеся ранее коронавирусом, выписаны из больницы.

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус, но тесты показали отрицательный результат.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 11 тыс.

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