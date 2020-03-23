Тарасова назвала лучшим тренером сезона в фигурном катании Тутберидзе

22 марта в Монреале во время гала-шоу чемпионата мира по фигурному катанию должна была пройти церемония первого в истории ледового «Оскара» — премии ISU Skating Awards. Известный тренер Татьяна Тарасова рассказала, кого бы она назвала тренером года.

«Этери Тутберидзе. Почему она, а не Тамара Москвина, ученики которой стали в этом сезоне чемпионами Европы? В моём понимании то, что сделала со своими спортсменами Москвина, — это безусловный прорыв года, подаривший всем нам надежду. Почему не Рафаэль Арутюнян? Он проделал колоссальную работу с Нейтаном Ченом, но это всё же один спортсмен. А Тутберидзе — это тотальное доминирование как во взрослом женском катании, так и в юниорском. Лучший тренер, как мне кажется, должен определяться не только по качеству спортсменов, но и по их количеству. И то и другое у Этери есть», — приводит слова Тарасовой RT.