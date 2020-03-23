Тарасова назвала лучшим тренером сезона в фигурном катании Тутберидзе

22 марта в Монреале во время гала-шоу чемпионата мира по фигурному катанию должна была пройти церемония первого в истории ледового «Оскара» — премии ISU Skating Awards. Известный тренер Татьяна Тарасова рассказала, кого бы она назвала тренером года.
«Этери Тутберидзе. Почему она, а не Тамара Москвина, ученики которой стали в этом сезоне чемпионами Европы? В моём понимании то, что сделала со своими спортсменами Москвина, — это безусловный прорыв года, подаривший всем нам надежду. Почему не Рафаэль Арутюнян? Он проделал колоссальную работу с Нейтаном Ченом, но это всё же один спортсмен. А Тутберидзе — это тотальное доминирование как во взрослом женском катании, так и в юниорском. Лучший тренер, как мне кажется, должен определяться не только по качеству спортсменов, но и по их количеству. И то и другое у Этери есть», — приводит слова Тарасовой RT.
- 23 марта 2020
-
01:33
-
00:56
-
00:37
-
00:30
- 22 марта 2020
-
23:49
-
21:25
-
21:00
-
20:29
-
19:31
-
19:00
-
18:42
-
18:25
-
18:10
-
17:26
-
16:06
-
15:37
-
14:21
-
13:25
-
13:03
-
09:42
-
09:00
-
08:31
-
06:20
-
02:01
-
00:30
-
00:02
- 21 марта 2020
-
23:11
-
22:43
-
21:22
-
21:00
-
20:41
-
19:53
-
19:37
-
19:18
-
18:12