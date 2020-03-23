Бывший тренер Нильссон — о переходе подопечной в биатлон: это так глупо, просто позор
Тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Уле Мортен Иверсен, который ранее работал со шведками и даже был личным наставником Стины Нильссон, крайне удивлён решением бывшей подопечной перейти в биатлон.
«Правда? Это так глупо. Самая глупая вещь, о которой я когда-либо слышал. Просто позор. Я-то думал, она умная девушка. Я думаю, ей нужно оставаться в лыжах, её решение эгоистично для нашего вида спорта. Но, с другой стороны, это может быть хорошо для неё самой. Мы будем скучать по ней. Она важна для спорта.
Знаю, что Пихлер пытался переманить в биатлон многих лыжников – например, Эмму Викен. Но Рикарду Грипу это не понравилось, он убедил всех остаться. Но разговоров о Стине точно не шло», – приводит слова Иверсена Expressen.
Олимпийская чемпионка лыжница Нильссон подтвердила, что переходит в биатлон
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