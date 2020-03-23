Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Коронавирус: статистика заражённых и умерших людей из мира спорта

Коронавирус: статистика заражённых и умерших людей из мира спорта
Другие / Прочие виды спорта 0

К этому моменту коронавирусом заразились как минимум 135 спортсменов и людей, связанных со спортом. Среди них больше всего испанцев и итальянцев.

Заразилось – 135 (31 – Испания, 27 – Италия, 14 – Великобритания, 8 – Германия, 7 – США, 5 – Россия, 5 – Франция, 3 – Аргентина, 3 – Бразилия, 2 – Иран, 2 – Польша, 2 – Южная Корея, 2 – Португалия, 1 – Австралия, 1 – Дания, 1 – Греция, 1 – Колумбия, 1 – Сербия, 1 – Гамбия, 1 – Швеция, 1 – Норвегия, 1 – Эстония, 1 – Финляндия, 1 – Япония, 1 – Китай, 1 – Мексика, 1 — Бельгия; национальность остальных заболевших не указывается).

По видам спорта: 97 – футбол, 21 – баскетбол, 6 – велоспорт, 2 – Формула-1, 3 – хоккей, 1 – теннис, 1 – лыжные гонки, 1 – лёгкая атлетика, 1 – волейбол; 2 – спортивные журналисты.

Умерло – 7 (4 – Испания, 2 – Иран, 1 – Португалия), 5 – футбол, 2 – журналисты.

Вылечилось – 13.

Первый случай заражения коронавирусом у профессионального футболиста был зафиксирован в Италии 27 февраля. Тогда сообщалось, что инфекцию обнаружили у игрока Серии C.

Первой скончавшейся футболисткой стала 23-летняя иранка Ильхам Шейхи. Новость о её кончине появилась 28 февраля.

1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС, футболист-любитель Давид Беров, который вскоре выздоровел.

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер стал первым заразившимся игроком НБА. Инфекцию от него подхватил Донован Митчелл. Вскоре было объявлено о приостановке чемпионата НБА.

11 марта было объявлено о заражении футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани. 17 марта заразился и его одноклубник Блез Матюиди. 21 марта нападающий туринцев Пауло Дибала сообщил, что он и его девушка также заразились.

12 марта появилась новость, что заражены три игрока «Лестер Сити», имена которых не были объявлены клубом. В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини.

13 марта было выявлено заражение у нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Он быстро пошёл на поправку.

15 марта вирус добрался до «Валенсии». Сначала заразился Эсекьель Гарай, а затем ещё несколько членов команды. 17 марта было объявлено о ряде новых инфицированных в клубе. Фамилии игроков не называются, но среди них точно нет Дениса Черышева.

16 марта умерли два тренера — из Испании и Ирана. 17 марта скончался массажист Мариу Вериссиму, который был другом главного тренера «Фламенго» Жорже Жезуша. У самого Жезуша также обнаружен коронавирус.

18 марта коронавирус диагностировали у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

Первый случай заражения в НХЛ был зафиксирован 18 марта. Имя игрока «Оттавы» пока держится в секрете. Ходят слухи, что это может быть Никита Зайцев.

20 марта стало известно, что от коронавируса скончались два испанских спортивных журналиста. В тот же день было зафиксировано заражение коронавирусом форварда английского «Вест Бромвича» Чарльза Остина.

21 марта коронавирусную инфекцию выявили у технического директора «Милана» Паоло Мальдини и его сына, футболиста итальянской команды Дэниела. В тот же день в возрасте 76 лет от COVID-19 умер бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020