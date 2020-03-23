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Медведева показала, как поддерживает форму во время карантина. Видео

Медведева показала, как поддерживает форму во время карантина. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева показала, как проводит тренировки в домашних условиях.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Медведева досрочно завершила сезон-2019/2020, не сумев отобраться в сборную России на чемпионат Европы. Перед короткой программой на чемпионате России в Красноярске у фигуристки сломался ботинок. Спортсменка снялась с соревнований перед произвольной программой, чтобы избежать травм.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 320 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 14 тыс. смертей.

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