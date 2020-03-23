Медведева показала, как поддерживает форму во время карантина. Видео

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева показала, как проводит тренировки в домашних условиях.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Медведева досрочно завершила сезон-2019/2020, не сумев отобраться в сборную России на чемпионат Европы. Перед короткой программой на чемпионате России в Красноярске у фигуристки сломался ботинок. Спортсменка снялась с соревнований перед произвольной программой, чтобы избежать травм.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 320 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 14 тыс. смертей.
- 23 марта 2020
-
01:33
-
00:56
-
00:37
-
00:30
- 22 марта 2020
-
23:49
-
21:25
-
21:00
-
20:29
-
19:31
-
19:00
-
18:42
-
18:25
-
18:10
-
17:26
-
16:06
-
15:37
-
14:21
-
13:25
-
13:03
-
09:42
-
09:00
-
08:31
-
06:20
-
02:01
-
00:30
-
00:02
- 21 марта 2020
-
23:11
-
22:43
-
21:22
-
21:00
-
20:41
-
19:53
-
19:37
-
19:18
-
18:12