Тарасова попеняла российским фигуристам за «засилье западной музыки» в номерах
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала российских фигуристов за использование зарубежной музыки в произвольных программах.
«Мне не нравится засилье западной музыки в показательных номерах наших фигуристов: они что, собираются кататься только в западных шоу?» – приводит слова Тарасовой «RT на русском».
По словам Тарасовой, возникает ощущение, что спортсмены просто берут первую попавшуюся мелодию, которая им нравится, и делают под неё одно и то же.
«Те же дорожки, что в программах, те же вращения», — добавила она.
Ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трёх дисциплинах из четырёх возможных.
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