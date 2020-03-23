Тарасова попеняла российским фигуристам за «засилье западной музыки» в номерах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала российских фигуристов за использование зарубежной музыки в произвольных программах.

«Мне не нравится засилье западной музыки в показательных номерах наших фигуристов: они что, собираются кататься только в западных шоу?» – приводит слова Тарасовой «RT на русском».

По словам Тарасовой, возникает ощущение, что спортсмены просто берут первую попавшуюся мелодию, которая им нравится, и делают под неё одно и то же.

«Те же дорожки, что в программах, те же вращения», — добавила она.

Ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трёх дисциплинах из четырёх возможных.