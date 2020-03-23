Загитова выложила ускоренное видео домашней тренировки
Российская фигуристка Алина Загитова показала в своём «инстаграме», как можно тренироваться в домашних условиях, когда из-за коронавируса нет возможности полноценно заниматься в зале.
«В столь непростой период не забывайте про спорт… Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома...️ Будьте здоровы!» — подписала видео фигуристка.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.
Подписчиков возмутил поступок Загитовой, которая открыла дверь ногой. Видео
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