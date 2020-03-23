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Загитова выложила ускоренное видео домашней тренировки

Загитова выложила ускоренное видео домашней тренировки
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Алина Загитова показала в своём «инстаграме», как можно тренироваться в домашних условиях, когда из-за коронавируса нет возможности полноценно заниматься в зале.

«В столь непростой период не забывайте про спорт… Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома...️‍ Будьте здоровы!» — подписала видео фигуристка.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.

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