Загитова выложила ускоренное видео домашней тренировки

Российская фигуристка Алина Загитова показала в своём «инстаграме», как можно тренироваться в домашних условиях, когда из-за коронавируса нет возможности полноценно заниматься в зале.

«В столь непростой период не забывайте про спорт… Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома...️‍ Будьте здоровы!» — подписала видео фигуристка.

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Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.