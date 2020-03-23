Олимпийская чемпионка из-за коронавируса вышла замуж в спортивных штанах

Олимпийская чемпионка по плаванию Фемке Хемскерк и её жених, а ныне муж Гвидо Фракерс провели свадьбу в необычном формате. В связи со срочными решениями по карантину и отменой перелётов из Европы в США паре пришлось изменить планы и ускорить свадьбу, перенеся её на более раннюю дату.
«Я запаниковала, очень боялась, что не смогу видеться с Гвидо», — приводит слова Хемскерк Nos.nl.
Пара поженилась в Ванкувере напротив кебабной. В самой кебабной Фемке замуж выходить отказалась. Пришлось перейти дорогу и пожениться под тентом в кафе, причём невеста была в спортивных штанах и свитере.
«Я ведь туда отправилась прямо со сбора. У меня с собой была только удобная одежда. Вышла замуж в спортивных штанах и свитере. Да, не так я себе это представляла», — добавила она.
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