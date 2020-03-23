В России коронавирусом заразились 438 человек

Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, сообщает Regnum. Глава правительства рассказал, что за минувшие сутки в России выявили 71 новый случай заражения.

Мишустин отметил, что в России ситуация с распространением коронавируса обстоит не так остро, как в других странах мира и особенно Европы. Он привёл данные на утро 22 марта, по которым в мире за двое суток заразились инфекцией около 50 тыс. человек, а всего заболели 376 тыс. человек.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.