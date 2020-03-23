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Шубенков признался, что в последнее время его все бесят

Шубенков признался, что в последнее время его все бесят
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в беге с барьерами, опубликовал философский пост в «Инстаграме». Спортсмен высказался на тему коронавируса, из-за которого многие вынуждены тренироваться дома ввиду закрытия залов.

«Если ты мечтаешь играть для миллионов людей, это твой шанс. Тренируйся дома — играй за весь мир», — написал Шубенков в своём «инстаграме».

Один из подписчиков написал в комментариях к посту: «Мастер Шифу… Поко-о-о-й».

«А то бесят все в последнее время», — ответил ему спортсмен.

29-летний Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы, единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров.

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