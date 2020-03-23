«Преступная история». Авербух — о проведении ледовых шоу во время карантина

Проведение онлайн-шоу по фигурному катанию в период ограничения массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса не нужно и даже недопустимо, считает хореограф-постановщик, серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что практически все театры, музеи и филармонии готовы предложить своим посетителям онлайн-проекты на период ограничений, связанных с распространением коронавируса.
«Я предлагал идею поведения проекта „Ледниковый период“ в телевизионном формате, мы её обсуждали, но в итоге эта задумка не смогла выкристаллизоваться. Что касается онлайн-шоу, то, во-первых, это больше благотворительная акция, а на неё у меня лично сейчас ресурсов нет.
Во-вторых, это требует определённых движений: люди должны собрать каток, работать на катке, они должны собираться. Но во время карантина это не просто ненужная, это преступная история. Сейчас надо сидеть дома, и только этим можно решить вопрос, чтобы зараза не могла распространяться», — цитирует Авербуха ТАСС.
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