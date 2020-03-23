Исинбаева написала картину и предложила оценить её. Фото

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по прыжкам с шестом, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева показала, чем можно заняться спортсменам во время вынужденного безделья, вызванного карантином, обусловленным пандемией коронавируса. Спортсменка выложила в «Инстаграм» изображение картины, написанной ею самой.

«Время можно использовать с пользой :) Развиваю свои навыки в рисовании. Ваша оценка от 1 до 10», — подписала Исинбаева пост в «Инстаграме».

Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.