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Фигуристка Слуцкая дала советы себе 20-летней

Фигуристка Слуцкая дала советы себе 20-летней
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая, которой 41 год, дала советы себе 20-летней.

«Каждый из нас хоть раз мечтал повернуть время и что-то изменить. Я бы хотела, чтобы некоторые вещи я поняла раньше и избежала многих проблем.

Не спортом единым богата и насыщена жизнь
Не бойся ошибаться
Береги здоровье
Береги родителей
Не старайся понравиться всем. Это невозможно!
Слушай взрослых. Но не слушай сплетни
Не верь, пока не увидишь сама
Всегда думай о завтрашнем дне
С пониманием относись к другим
Учись как можно больше
Позволяй себе плакать
Работай на 110%
Собака… это не только радость, но и постоянная 24-часовая ответственность. Гулять придётся тебе в любую погоду», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».

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