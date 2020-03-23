Фигуристка Слуцкая дала советы себе 20-летней

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая, которой 41 год, дала советы себе 20-летней.

«Каждый из нас хоть раз мечтал повернуть время и что-то изменить. Я бы хотела, чтобы некоторые вещи я поняла раньше и избежала многих проблем.

Не спортом единым богата и насыщена жизнь

Не бойся ошибаться

Береги здоровье

Береги родителей

Не старайся понравиться всем. Это невозможно!

Слушай взрослых. Но не слушай сплетни

Не верь, пока не увидишь сама

Всегда думай о завтрашнем дне

С пониманием относись к другим

Учись как можно больше

Позволяй себе плакать

Работай на 110%

Собака… это не только радость, но и постоянная 24-часовая ответственность. Гулять придётся тебе в любую погоду», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно на странице Ирины Слуцкой в «Инстаграме».