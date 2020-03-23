Спиридонова — Нагорному: понятно, чем ты в детстве занимался. Чемпион йо-йо

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный продемонстрировал навыки владения йо-йо. Игрушка хранится у 23-летнего гимнаста уже 11 лет, когда он и научился выполнять с её помощью различные трюки. Супруга Нагорного, чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Спиридонова, также попробовала справиться с детской игрушкой, но у неё мало что получилось. Зато Дарья признала заслуги мужа, написав: «Понятно, чем ты в детстве занимался. Чемпион йо-йо».
Видео доступно на «Чемпионате».
Йо-йо — игрушка, состоящая из двух одинаковых по размеру и массе дисков, скреплённых между собой осью, на которую верёвка надевается петелькой. Работает по принципу маятника Максвелла и гироскопа. История йо-йо началась с 1920 года. Современные йо-йо оснащены подшипником и силиконовыми тормозами на внутренней стороне половинок йо-йо.
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