Карякин — о турнире претендентов: пока все играют плохо, кроме Непомнящего

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал ход турнира претендентов в Екатеринбурге.

Россиянин Ян Непомнящий захватил единоличное лидерство после пятого тура, а в шестом увеличил своё преимущество, белыми фигурами обыграв китайца Дин Лиженя. Остальные партии в настоящий момент ещё продолжаются.

«Пока складывается впечатление, что все играют плохо, кроме Непомнящего. Он же борется в каждой партии, ловит шансы. Возможно, многие шахматисты переживают из-за коронавируса, думают, что турнир могут перенести. А Ян об этом почти не думает. Видимо, психологически Непомнящий готов лучше остальных. Шансы на победу у него очень приличные, да и по игре Непомнящий выглядит лучше всех. Но нужно понимать, что турнир длинный. До начала турнира я думал, что фаворитами помимо Непомнящего являются: Каруана, Грищук в какой-то степени. Но пока никто из них не блещет.



Сегодня Непомнящий действительно торопился. В принципе поспешное принятие решений ему характерно. Ян почти всегда играет очень быстро.



Я поддерживаю большинство шахматистов в том, что турнир из-за коронавируса правильнее было бы отменить. Не дай бог, кто-то заразится. Но с другой стороны, они должны были говорить об отмене, когда выступил Раджабов. Если бы ещё несколько человек отказалось от участия, турнир бы точно перенесли.



Грищук отказался от мягкого стула? Это зависит от человека. Я же, наоборот, люблю комфортные стулья, никогда бы не поменял его на какую-нибудь табуретку», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Гроссмейстер Непомнящий стал единоличным лидером турнира претендентов