Президент ФГР Шишкарёв выступил с обращением к гандболистам и болельщикам

Президента Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв обратился к спортсменам, тренерам и болельщикам в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса. Российские и международные соревнования по гандболу в настоящий момент приостановлены.

«Как и все вы, я тоже уже очень соскучился по гандболу. В нормальной ситуации мы сегодня подводили бы итоги выступления женской сборной России в олимпийском квалификационном турнире. Уверен, оно дало бы нам повод для радости и гордости за команду. Совсем скоро должен был пройти отборочный матч женского чемпионата Европы в Краснодаре, в эти дни приступил бы к активной работе новый главный тренер мужской сборной России Велимир Петрович.

К сожалению, мы временно лишены возможности наблюдать за всеми этими событиями, болеть за свои любимые команды, обсуждать прошедшие матчи и даже полноценно тренироваться. Но это необходимая пауза. Каждый из нас, проявив дисциплинированность и сознательность, способен помочь остановить распространение коронавируса. Федерация гандбола России понимает серьёзность ситуации, и поэтому мы, в полном соответствии с рекомендациями Министерства спорта России и правительства Российской Федерации, приостановили все наши соревнования.

В то же время мы не поддаёмся панике. В плановом режиме прошёл сбор в Новогорске национальной женской команды. Продолжает работу в Ростове-на-Дону молодёжная женская сборная. Гандболисты не теряют оптимизма и делятся им со своими подписчиками в социальных сетях. ФГР внимательно следит за ситуацией, все игроки регулярно проходят осмотр врачей. Но я надеюсь, что кризис не затянется и скоро мы сможем вернуться к полноценной работе, проведению сборов и матчей.

В сложившейся непростой ситуации федерация несёт большую ответственность и принимает серьёзные решения. Просим всех воздержаться от неуместных пожеланий, советов и рекомендаций о том, как нам действовать. Мы, подчеркиваю ещё раз, осознаём всю меру ответственности за здоровье, благополучие и безопасность спортсменов, тренеров и болельщиков и будем принимать необходимые меры с целью остановки дальнейшего распространения коронавируса в мире.

Здоровье людей важнее всего. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Следите за гигиеной, по возможности избегайте больших скоплений людей и старайтесь проводить время дома. Вместе мы сможем победить все недуги. Оставайтесь с нами и болейте только гандболом!» — приводит текст обращения Шишкарёва пресс-служба ФГР.