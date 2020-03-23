В Подмосковье с 23 марта закрыты все спортивные объекты

В связи с пандемией коронавируса и угрозой его распространения в качестве превентивной меры в Московской области с 23 марта и до особого распоряжения закрыты все спортивные объекты.

Напомним, в Московской области действует режим повышенной готовности. До 10 апреля отменены спортивные мероприятия, также временно прекращены занятия в региональных спортшколах и секциях.

«Сегодня вышло постановление главного санитарно-эпидемиологического врача Московской области Микаиловой Ольги Михайловны, что с 23 марта закрываются объекты спорта, бассейны, фитнес-центры и аквапарки. Речь идет о том, что приостановлены занятия не только несовершеннолетних, но и взрослых спортсменов. Все объекты спорта будут закрыты и недоступны для населения до особого распоряжения», — приводит слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова сайт Минспорта Подмосковья.