Скелетонистка Никитина: надеюсь провести ближайший месяц в тепле

Лидер женской сборной России по скелетону Елена Никитина рассказала, что недовольна завершившимся сезоном, в котором она стала чемпионкой Европы и заняла третье место в общем зачёте Кубка мира, но, как и вся сборная, провалила чемпионат мира.
«Конечно, я недовольна. Главный старт, чемпионат мира, для всей нашей команды не только для меня, получился просто провальным. Ни одной медали.
Что произошло в Альтенберге? Мы очень зависим от температуры льда. Это была общекомандная ошибка. Мы знали, что быстры на этих коньках, на этом инвентаре. И даже не пробовали другие варианты, с учётом погодных условий. Поставили коньки и поехали. В итоге все «встали» на главном старте сезона. Надеюсь, это будет нам всем уроком и такая халатность больше не повторится.
Физически я была готова. Во всех четырёх заездах на старте била свои же рекорды. И было очень обидно получить в итоге такой результат. Мы прогадали в техническом плане.
Не повлияет ли коронавирус на отпускные планы? Надеюсь, смогу отдохнуть, как запланировала. Каждый год в апреле улетаю на месяц на Бали. Пока рейсы в этом направлении не отменяют, просто усложнили процедуры. Например, нужно сдавать анализ на коронавирус. Но если всё хорошо, то можно улететь. Надеюсь провести ближайший месяц в тепле», — приводит слова Никитиной пресс-служба ОКР.
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