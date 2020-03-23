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Коронавирус, Россия: последняя информация о количестве заразившихся спортсменов

Коронавирус, Россия: последняя информация о количестве заразившихся спортсменов
Другие / Прочие виды спорта 0

Сегодня, 23 марта, в России обошлось без случаев заражения коронавирусом среди спортсменов. Тем не менее российский спорт не обошёл эту тему.

1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС, футболист-любитель Давид Беров, и он вскоре выздоровел.

3 марта коронавирус подтвердили у двух членов российской команды Gazprom-RusVelo. Ими стали Игорь Боев и Дмитрий Филиппович. Позже положительный результат теста на COVID-19 был получен у их партнёра по команде Дмитрия Страхова.

18 марта за полчаса до старта был отменён старт юниорского первенства России по лыжным гонкам. Причиной стало подозрение на коронавирус у лыжника Владимира Рыбкина. 20 марта выяснилось, что проведённый анализ наличие вируса в организме спортсмена не подтвердил. Спортсмен обратился к подписчикам в социальных сетях.

17 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Казани. Инфекция была выявлена у гражданина Франции, одного из лучших волейболистов мира доигровщика казанского «Зенита» Эрвина Нгапета. В тот же день полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус. Футболист сдал два теста, и оба показали отрицательный результат, о чём потом сообщили руководители «Уфы».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном заражении коронавирусом российского хоккеиста Никиты Зайцева, выступающего в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Впрочем, его отец опроверг эту информацию.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, КНР). В мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 11 тыс. В России зарегистрировано уже более 400 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.

Коронавирус, Россия: последняя информация о количестве заразившихся спортсменов
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