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Олимпийский чемпион по плаванию из ЮАР рассказал, что перенёс коронавирус

Олимпийский чемпион по плаванию из ЮАР рассказал, что перенёс коронавирус
Другие / Водные виды спорта 0

Олимпийский чемпион 2012 года, многократный чемпион мира южноафриканский пловец Камерон ван дер Бург рассказал, что перенёс коронавирус.

«Сегодня уже 14 дней, как борюсь с COVID-19. Безусловно, это худший вирус, который когда-либо переносил, несмотря на то что я здоровый человек, с сильными лёгкими (не курю, занимаюсь спортом), веду здоровый образ жизни и молод (не отношусь к группе риска).

Хотя наиболее тяжелые симптомы (сильная лихорадка) ослабли, всё ещё борюсь с серьёзной слабостью и остаточным кашлем, который не могу преодолеть. Любая физическая активность, например ходьба, утомляет.

Потери в физическом состоянии организма огромны. Спортсмены, которые перенесут COVID-19, в течение последующего тренировочного цикла будут испытывать большой спад физической подготовки. Инфекция незадолго до соревнований – хуже всего.

Атлеты продолжают тренироваться, поскольку нет никаких разъяснений насчет летних Игр, и, таким образом, подвергают себя ненужному риску. Пожалуйста, позаботьтесь о себе! Здоровье — на первом месте. COVID-19 – это не шутка!» – написал ван дер Бург на своей странице в «Твиттере».

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