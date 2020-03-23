Олимпийский чемпион по плаванию из ЮАР рассказал, что перенёс коронавирус

Олимпийский чемпион 2012 года, многократный чемпион мира южноафриканский пловец Камерон ван дер Бург рассказал, что перенёс коронавирус.
«Сегодня уже 14 дней, как борюсь с COVID-19. Безусловно, это худший вирус, который когда-либо переносил, несмотря на то что я здоровый человек, с сильными лёгкими (не курю, занимаюсь спортом), веду здоровый образ жизни и молод (не отношусь к группе риска).
Хотя наиболее тяжелые симптомы (сильная лихорадка) ослабли, всё ещё борюсь с серьёзной слабостью и остаточным кашлем, который не могу преодолеть. Любая физическая активность, например ходьба, утомляет.
Потери в физическом состоянии организма огромны. Спортсмены, которые перенесут COVID-19, в течение последующего тренировочного цикла будут испытывать большой спад физической подготовки. Инфекция незадолго до соревнований – хуже всего.
Атлеты продолжают тренироваться, поскольку нет никаких разъяснений насчет летних Игр, и, таким образом, подвергают себя ненужному риску. Пожалуйста, позаботьтесь о себе! Здоровье — на первом месте. COVID-19 – это не шутка!» – написал ван дер Бург на своей странице в «Твиттере».
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