Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«А я лежу, такая вся...» Сотникова поделилась фотографией в ванне

«А я лежу, такая вся...» Сотникова поделилась фотографией в ванне
Другие / Фигурное катание 0

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 23-летняя фигуристка Аделина Сотникова на своей странице в «Инстаграме» поделилась фотографией: она лежит в ванне в нарядном лиловом платье с декольте. На ногах спортсменки — босоножки на высоком каблуке.

«Продолжите. А я лежу, такая вся...» — попросила подписчиков Сотникова, добавив: «Устала. Думаю, дай в ванне полежу».

Фото доступно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.

Фигуристка — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

Лучше никогда, чем поздно. Почему завершение карьеры Сотниковой выглядит нелепо
Оказывается, все эти годы олимпийская чемпионка Сочи была действующей спортсменкой. Вот так сюрприз!
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020