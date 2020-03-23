«А я лежу, такая вся...» Сотникова поделилась фотографией в ванне

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 23-летняя фигуристка Аделина Сотникова на своей странице в «Инстаграме» поделилась фотографией: она лежит в ванне в нарядном лиловом платье с декольте. На ногах спортсменки — босоножки на высоком каблуке.
«Продолжите. А я лежу, такая вся...» — попросила подписчиков Сотникова, добавив: «Устала. Думаю, дай в ванне полежу».
Фото доступно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.
Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.
Фигуристка — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
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