«А я лежу, такая вся...» Сотникова поделилась фотографией в ванне

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 23-летняя фигуристка Аделина Сотникова на своей странице в «Инстаграме» поделилась фотографией: она лежит в ванне в нарядном лиловом платье с декольте. На ногах спортсменки — босоножки на высоком каблуке.



«Продолжите. А я лежу, такая вся...» — попросила подписчиков Сотникова, добавив: «Устала. Думаю, дай в ванне полежу».

Фото доступно в «инстаграме» Аделины Сотниковой.

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры.



Фигуристка — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.