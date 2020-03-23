«Мы дома!» Волосожар рассказала о возвращении в Россию из США из-за коронавируса

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как вместе с мужем, Максимом Траньковым, и дочерью Анжеликой возвращалась из США в Россию. Срочно улетать спортсменам пришлось, так как Америка закрывает границы из-за пандемии коронавируса.



«Мы дома! Нас сняли с самолета в Нью-Йорке и продержали на взлётной полосе больше двух с половиной часов. И всё началось заново. Багаж, регистрация, так ещё сотрудники компании предупредили, что мест на следующий рейс хватит не всем, поэтому среди пассажиров началась паника.

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Благодаря Анжелике мы попали на борт. Семьи с детьми, к счастью, пропускали первыми. Правда, с местами в самолете вышла неразбериха. Когда покупали билеты до Москвы, сделали апгрейд эконом-класса до бизнеса, потому что ребёнку очень тяжело было уже почти сутки находиться в дороге. Но после замены самолёта нас посадили в эконом-класс, так ещё и места оказались не рядом. Анжелику посадили от нас отдельно! Спасибо женщине, которая вошла в наше приложение и пересела, чтобы мы могли лететь вместе с малышкой. При этом свободные места в бизнесе были. Стюарды отвечали: извините, не положено… Что именно не положено, нам так и не объяснили, тем более разница в стоимости приличная, будем разбираться.

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Наконец-то родные виды, посадка, все начали готовиться к выходу. Но рано радовались, как говорится. Нам не разрешили выходить из самолета — сначала измерили температуру всем пассажирам, потом попросили заполнить документы. У одного мужчины была температура 37, и его подробно расспрашивали о самочувствии.

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Наконец-то всех выпустили. В аэропорту люди в защитных костюмах, всё строго. Нам дали рекомендации, объяснили, что надо оставаться дома, наблюдать за самочувствием. Если потребуется выйти из дома, то только в масках и перчатках, даже в магазин. Дали телефоны экстренных служб, куда можно обратиться при появлении первых признаков недомогания.

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Счастлива, что мы дома. Будем приходить в себя и отдыхать. Анжелика очень устала в поездке, но мужественно перенесла все трудности», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.