«Мы дома!» Волосожар рассказала о возвращении в Россию из США из-за коронавируса

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала, как вместе с мужем, Максимом Траньковым, и дочерью Анжеликой возвращалась из США в Россию. Срочно улетать спортсменам пришлось, так как Америка закрывает границы из-за пандемии коронавируса.
«Мы дома! Нас сняли с самолета в Нью-Йорке и продержали на взлётной полосе больше двух с половиной часов. И всё началось заново. Багаж, регистрация, так ещё сотрудники компании предупредили, что мест на следующий рейс хватит не всем, поэтому среди пассажиров началась паника.
⠀
Благодаря Анжелике мы попали на борт. Семьи с детьми, к счастью, пропускали первыми. Правда, с местами в самолете вышла неразбериха. Когда покупали билеты до Москвы, сделали апгрейд эконом-класса до бизнеса, потому что ребёнку очень тяжело было уже почти сутки находиться в дороге. Но после замены самолёта нас посадили в эконом-класс, так ещё и места оказались не рядом. Анжелику посадили от нас отдельно! Спасибо женщине, которая вошла в наше приложение и пересела, чтобы мы могли лететь вместе с малышкой. При этом свободные места в бизнесе были. Стюарды отвечали: извините, не положено… Что именно не положено, нам так и не объяснили, тем более разница в стоимости приличная, будем разбираться.
⠀
Наконец-то родные виды, посадка, все начали готовиться к выходу. Но рано радовались, как говорится. Нам не разрешили выходить из самолета — сначала измерили температуру всем пассажирам, потом попросили заполнить документы. У одного мужчины была температура 37, и его подробно расспрашивали о самочувствии.
⠀
Наконец-то всех выпустили. В аэропорту люди в защитных костюмах, всё строго. Нам дали рекомендации, объяснили, что надо оставаться дома, наблюдать за самочувствием. Если потребуется выйти из дома, то только в масках и перчатках, даже в магазин. Дали телефоны экстренных служб, куда можно обратиться при появлении первых признаков недомогания.
⠀
Счастлива, что мы дома. Будем приходить в себя и отдыхать. Анжелика очень устала в поездке, но мужественно перенесла все трудности», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.
- 24 марта 2020
-
00:33
-
00:18
-
00:09
- 23 марта 2020
-
23:59
-
23:33
-
23:30
-
23:14
-
22:51
-
22:34
-
21:37
-
21:20
-
20:24
-
19:53
-
19:45
-
19:35
-
18:36
-
18:28
-
17:56
-
17:34
-
16:12
-
14:56
-
12:08
-
11:54
-
11:48
-
11:41
-
11:26
-
11:10
-
10:59
-
10:48
-
10:35
-
10:21
-
09:36
-
09:27
-
09:00
-
01:33