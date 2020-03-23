Путин не перейдёт на удалённую работу из-за коронавируса

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, рассказал, что перевод главы государства на удалённую работу из-за пандемии коронавируса пока не планируется.
«Пока всё в рабочем графике», — цитирует Пескова «Интерфакс».
Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель перешла на самоизоляцию. Она контактировала с врачом, у которого в дальнейшем выявили коронавирус. В ближайшее время Меркель планирует работать из дома.
В России из-за пандемии коронавируса были приостановлены все крупные соревнования. Ранее стало известно о приостановке РПЛ, КХЛ, Единой лиги ВТБ и других турниров. Кроме того, Министерство спорта рекомендовало запретить проведение соревнований.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс.
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