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Путин не перейдёт на удалённую работу из-за коронавируса

Путин не перейдёт на удалённую работу из-за коронавируса
Другие / Прочие виды спорта 0

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, рассказал, что перевод главы государства на удалённую работу из-за пандемии коронавируса пока не планируется.

«Пока всё в рабочем графике», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель перешла на самоизоляцию. Она контактировала с врачом, у которого в дальнейшем выявили коронавирус. В ближайшее время Меркель планирует работать из дома.

В России из-за пандемии коронавируса были приостановлены все крупные соревнования. Ранее стало известно о приостановке РПЛ, КХЛ, Единой лиги ВТБ и других турниров. Кроме того, Министерство спорта рекомендовало запретить проведение соревнований.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 97 тыс.

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