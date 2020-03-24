Премьер-министр объявил о начале карантина со строгими правилами в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телевизионном обращении к гражданам объявил о новых строгих ограничениях, вводимых в Великобритании для борьбы с распространением коронавируса. Число умерших в Великобритании достигло 335 человек, сообщает ВВС.
Начиная с вечера 23 марта, британцы должны оставаться дома, за исключением покупок предметов первой необходимости, ежедневных физических упражнений, любых медицинских нужд и поездок на работу.
Магазины, торгующие товарами, не относящимися к категории первой необходимости, также будут закрыты, собираться в общественных местах компаниями более двух человек, не проживающих вместе, запрещено.
Также закрыты будут библиотеки, детские площадки, спортзалы и места отправления религиозных обрядов. Парки останутся открытыми для занятий спортом, но люди будут рассредоточены.
Правительство также останавливает все общественные мероприятия, включая свадьбы, крещения и другие церемонии, разрешены будут только похороны.
За несоблюдение новых правил полиция имеет полномочия от наложения штрафов до разгона собраний.
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