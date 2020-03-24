Коронавирус: статистика заражённых и умерших людей из мира спорта

К этому моменту коронавирусом заразилось как минимум 138 спортсменов и людей, связанных со спортом. Среди них больше всего испанцев и итальянцев.



Заразилось – 138 (32 – Испания, 27 – Италия, 14 – Великобритания, 8 – Германия, 7 – США, 5 – Россия, 5 – Франция, 3 – Аргентина, 3 – Бразилия, 2 – Иран, 2 – Польша, 2 – Южная Корея, 2 – Португалия, 1 – Австралия, 1 – Дания, 1 – Греция, 1 – Колумбия, 1 – Сербия, 1 – Гамбия, 1 – Швеция, 1 – Норвегия, 1 – Эстония, 1 – Финляндия, 1 – Япония, 1 – Китай, 1 – Мексика, 1 — Бельгия, 1 — Турция; национальность остальных заболевших не указывается).



По видам спорта: 100 – футбол, 21 – баскетбол, 6 – велоспорт, 2 – Формула-1, 3 – хоккей, 1 – теннис, 1 – лыжные гонки, 1 – лёгкая атлетика, 1 – волейбол; 2 – спортивные журналисты.



Умерло – 8 (5 – Испания, 2 – Иран, 1 – Португалия), 5 – футбол, 2 – журналисты.



Вылечилось – 13.



Первый случай заражения коронавирусом у профессионального футболиста был зафиксирован в Италии 27 февраля. Тогда сообщалось, что инфекцию обнаружили у игрока Серии C.



Первой скончавшейся футболисткой стала 23-летняя иранка Ильхам Шейхи. Новость о её кончине появилась 28 февраля.



1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС, футболист-любитель Давид Беров, который вскоре выздоровел.



Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер стал первым заразившимся игроком НБА. Инфекцию от него подхватил Донован Митчелл. Вскоре было объявлено о приостановке чемпионата НБА.



11 марта было объявлено о заражении футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани. 17 марта заразился и его одноклубник Блез Матюиди. 21 марта нападающий туринцев Пауло Дибала сообщил, что он и его девушка также заразились.



12 марта появилась новость, что заражены три игрока «Лестер Сити», имена которых не были объявлены клубом. В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини.



13 марта было выявлено заражение у нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Он быстро пошёл на поправку.



15 марта вирус добрался до «Валенсии». Сначала заразился Эсекьель Гарай, а затем ещё несколько членов команды. 17 марта было объявлено о ряде новых инфицированных в клубе. Фамилии игроков не называются, но среди них точно нет Дениса Черышева.



16 марта умерли два тренера — из Испании и Ирана. 17 марта скончался массажист Мариу Вериссиму, который был другом главного тренера «Фламенго» Жорже Жезуша. У самого Жезуша также обнаружен коронавирус.



18 марта коронавирус диагностировали у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.



Первый случай заражения в НХЛ был зафиксирован 18 марта. Имя игрока «Оттавы» пока держится в секрете. Ходят слухи, что это может быть Никита Зайцев.



20 марта стало известно, что от коронавируса скончались два испанских спортивных журналиста. В тот же день было зафиксировано заражение коронавирусом форварда английского «Вест Бромвича» Чарльза Остина.



21 марта коронавирусную инфекцию выявили у технического директора «Милана» Паоло Мальдини и его сына, футболиста итальянской команды Дэниела. В тот же день в возрасте 76 лет от COVID-19 умер бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс.

23 марта стало известно, что коронавирусом заразился ещё один бывший президент «Реала» Фернандо Мартин Альварес. 72-летнего бизнесмена оперативно доставили в отделение интенсивной терапии.

23 марта стало известно о смерти бывшего голкипера и тренера «Эспаньола» Бенито Хоанега. Он скончался на 84-м году жизни, у бывшего спортсмена ранее обнаружили коронавирус.

В этот же день коронавирус был выявлен у главного тренера турецкого «Галатасарая» Фатиха Терима. Специалист сообщил, что тесты дали положительный результат, но сам он себя чувствует нормально.