У двух фехтовальщиков сборной России появились симптомы коронавируса

Саблист сборной России Дмитрий Даниленко рассказал, что у него, а также проживающей с ним шпажистки Дарьи Мартынюк появились симптомы коронавирусной инфекции, однако сдать необходимый тест они ещё не смогли.

Оба фехтовальщика на первой неделе марта выступали на международных соревнованиях в Европе. После проведения турнира стало известно, что у трех китайских и трех корейских спортсменов по прилету из Венгрии был выявлен коронавирус.

«В начале марта мы прилетели с соревнований в Европе. Даша выступала в Венгрии, где позже были подтверждены шесть случаев коронавируса. У меня соревнования проходили в Люксембурге, а домой обратно наша команда добиралась через Германию, после чего прошел недельный сбор на „Озере Круглом“. После этого мне позвонили из департамента здравоохранения города Москвы и сказали, что я нахожусь на карантине. Мы просидели, как и положено, две недели.

Последние три дня у меня температура выше нормы, у Даши – два дня. Не могу сказать, что кто-то из нас чувствует себя плохо. Просто кашель появился и повышенная температура – 37 градусов и чуть выше. Вчера был последний день моего карантина, температура по-прежнему повышена. Я сообщил нашему доктору, что у нас такая ситуация. Приняли решение, что нужно вызывать скорую и сообщить обо всей этой информации.

Мы проживаем в Химках, а прописка у нас в Москве. Приехала скорая помощь, и нам сказали, что нам лучше, если есть машина, завтра ехать по месту прописки в Москву и вызывать специальную службу. Только тогда, видимо, к нам все-таки приедут и возьмут необходимые анализы. Врач обычной скорой послушал, сказал, что наши легкие чисты, хрипов нет. На этом – всё.

Не мне судить, заражены мы коронавирусом или нет. В данный момент мы хотим сдать анализы и убедиться, что у нас этого нет. Все-таки температура откуда-то появилась, несмотря на то, что мы неделю находились дома и соблюдали карантин. Я думаю, завтра, когда горячая линия заработает, мы попробуем все-таки связаться с этой службой и сдать нужные анализы", — приводит слова Даниленко РИА «Новости».