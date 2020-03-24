Медведева показала, как защищается от коронавируса во время похода в супермаркет в Торонто

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева показала, как защищается от коронавируса во время похода в супермаркет в Торонто.

Спортсменка опубликовала фото, на котором она вышла за покупками в длинном пальто, маске и перчатках.

Фото: Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой

Ранее спортсменка показала, как поддерживает форму во время карантина.

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 370 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 16 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 100 тыс.

Медведева досрочно завершила сезон-2019/2020, не сумев отобраться в сборную России на чемпионат Европы. Перед короткой программой на чемпионате России в Красноярске у фигуристки сломался ботинок. Она снялась с соревнований перед произвольной программой, чтобы избежать травм.