Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева показала, как защищается от коронавируса во время похода в супермаркет в Торонто.
Спортсменка опубликовала фото, на котором она вышла за покупками в длинном пальто, маске и перчатках.
Фото: Фото: «Инстаграм» Евгении Медведевой
Ранее спортсменка показала, как поддерживает форму во время карантина.
Напомним, пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. Впервые же ранее неведомая форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано более 370 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 16 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 100 тыс.
Медведева досрочно завершила сезон-2019/2020, не сумев отобраться в сборную России на чемпионат Европы. Перед короткой программой на чемпионате России в Красноярске у фигуристки сломался ботинок. Она снялась с соревнований перед произвольной программой, чтобы избежать травм.
- 24 марта 2020
-
03:03
-
00:44
-
00:33
-
00:18
-
00:09
- 23 марта 2020
-
23:59
-
23:33
-
23:30
-
23:14
-
22:51
-
22:34
-
21:37
-
21:20
-
20:24
-
19:53
-
19:45
-
19:35
-
18:36
-
18:28
-
17:56
-
17:34
-
16:12
-
14:56
-
12:08
-
11:54
-
11:48
-
11:41
-
11:26
-
11:10
-
10:59
-
10:48
-
10:35
-
10:21
-
09:36
-
09:27